До +7 градусов ожидается в Иркутске 2 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 2 ноября ожидается все еще по-прежнему теплой для данного времени года. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают сегодня до +5…+7 градусов. Правда, будет немного ветрено.

- В городе дует северо-западный ветер, который сменится на юго-восточный, скорость потоков воздуха составляет 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – В столице Приангарья переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируем.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 724 миллиметра ртутного столба, что является вариантом нормы. Кстати, этот день не будет самым теплым 2 ноября, рекорд был в 1988-ом, тогда столбики уличных термометров поднялись до +12. А вот самым холодным этот день зафиксирован в 1969 году, на улице приморозило до -24.

К слову, по региону сегодня, при наличии облачности, синоптики обещают до -3…-8 градусов. Но если облака не закроют небо, то будет плюс: +2…+7. В остальном погода в Иркутской области 2 ноября ожидается снежной и тоже ветреной. Снег выпадет в Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах. Ветер дует 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, но местами по Приангарью скорость воздушных потоков может составлять 15-19 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08