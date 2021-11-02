Умер Евгений Якушенко, известный иркутский музыкант, автор рок-оперы "Братская ГЭС"

Основателя легендарной группы "Баргузины" не стало 1 ноября. Фото: страница Евгения Якушенко в соцсетях

Умер Евгений Якушенко – известный в Иркутской области музыкант, композитор, создатель множества композиций, одна из которых – «Я люблю этот город заснеженный», мелодия на курантах в городе Ангарске - ежедневно будет напоминать о нем. О кончине основателя легендарной рок-группы «Баргузины» сообщили друзья автора в соцсетях.

Евгений Якушенко стал известен в музыкальном мире с 1967 года, когда организовал группу «Падун» в Братске. В рамках культурного обмена музыканты ездили в Германию. Группу «Баргузины» талантливый сибиряк возглавлял 13 лет, о группе узнали в столице, артисты получали дипломы всесоюзных конкурсов. Евгений Якушенко также был педагогом. Его сын Артем Якушенко – скрипач в дуэте «Белый острог». Как отмечают друзья скончавшегося, Артем Якушенко за полмесяца стал круглым сиротой, некоторое время назад похоронили его мать – Наталью Антоновну.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Евгения Якушенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08