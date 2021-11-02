Двое подростков погибли на ВСЖД с начала школьных каникул Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

С начала осенних каникул на ВСЖД погибли двое несовершеннолетних. 13-летнего мальчика ударило током в районе станции Заводская. Он поднялся на цистерну железнодорожного состава и задел контактную сеть. Его доставили в больницу с 80 % ожогов тела, там он и скончался. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Второй случай произошел в Бурятии возле станции Мысовой. 13-летняя школьница, возвращаясь домой, пыталась перебежать пути перед приближающимся поездом, но попала под локомотив, - рассказали в ведомстве. - От полученных травм она скончалась на месте.

Транспортные полицейские отмечают, что оба случая произошли из-за грубого нарушения школьниками правил поведения на железной дороге. Одной из причин нахождения детей на опасных объектах является слабый контроль со стороны родителей над несовершеннолетними в свободное время.

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