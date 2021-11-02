Электричество отключили 2 ноября в Правобережном округе Иркутска из-за аварии

Свет из-за аварии отключили 2 ноября в Правобережном округе Иркутска Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске утром 2 ноября произошло аварийное отключение электричества в Правобережном округе. Более 30 улиц города остались без света. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Для определения причин отключения и их устранения направлена туда бригада Южных электрических сетей, - рассказали специалисты. – Ориентировочно они должны управиться к 13.00 сегодня.

Аварийное отключение электричества в Иркутске 2 ноября: адреса

Аварийное отключение электричества в Иркутске 2 ноября: адреса

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