Иркутян познакомят с кухнями народов мира в День народного единства Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В День народного единства, 4 ноября, в регионе будет дан старт проекту «Кухни народов мира, кухни народов Иркутска». Это серия видеороликов, в которых представители разных народов делятся рецептами национальных блюд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так как в регионе сейчас введен ряд ограничений из-за пандемии коронавируса для Фестиваля национальных культур был продуман такой онлайн-формат.

- Иркутск – многонациональный город, в нем живут представители 120 национальностей, - отмечают в администрации Иркутска. - Несмотря на то, что все мы, иркутяне, такие разные, нас объединяет уважение к обычаям и традициям друг друга.

Ролики уже записаны про узбекскую и корейскую кухни. Работа над этим проектом продолжается. Первый видеорецепт появится 4 ноября на сайте «Общественная жизнь города Иркутска».

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