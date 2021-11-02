Иркутян познакомят с кухнями народов мира в День народного единства
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
В День народного единства, 4 ноября, в регионе будет дан старт проекту «Кухни народов мира, кухни народов Иркутска». Это серия видеороликов, в которых представители разных народов делятся рецептами национальных блюд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так как в регионе сейчас введен ряд ограничений из-за пандемии коронавируса для Фестиваля национальных культур был продуман такой онлайн-формат.
- Иркутск – многонациональный город, в нем живут представители 120 национальностей, - отмечают в администрации Иркутска. - Несмотря на то, что все мы, иркутяне, такие разные, нас объединяет уважение к обычаям и традициям друг друга.
Ролики уже записаны про узбекскую и корейскую кухни. Работа над этим проектом продолжается. Первый видеорецепт появится 4 ноября на сайте «Общественная жизнь города Иркутска».
Читайте также:
Портреты птиц Иркутского зоосада украсили трансформаторную подстанцию в Первомайском районе. Ранее такие же арт-объекты появились в Ново-Ленино (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08