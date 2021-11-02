Больше 5 тысяч человек лечат от коронавируса в госпиталях Иркутской области 2 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличивается количество зараженных COVID-19, которым требуется госпитализация. Так, в ковидных госпиталях региона 2 ноября лечат 5 036 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- За сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 491 заболевшего, - говорят специалисты. – Общее число выявленных с начала пандемии случаев инфицирования достигло 123 200.

К счастью, большинство из подцепивших заразу уже выздоровели, за сутки отрицательные тесты получили 169 человек, всего коронавирус победили уже 107 192 наших земляка и гостя региона.

Увы, медики смогли помочь не всем. Только за сутки умерло 26 сибиряков с коронавирусом, COVID-19 стал причиной смерти 25 из них. Всего с начала распространения инфекции в Приангарье от нее погибло 5549 зараженных, еще 490 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

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