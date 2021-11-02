В 16 районах Иркутской области увеличилось количество пожаров за октябрь Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За октябрь в Приангарье произошел 491 пожар, погибли 6 человек в населённых пунктах и садоводствах, а травмы получили 16. Пожарные уделяют особое внимание районам, в которых зафиксировано больше всего возгораний и смертей людей. Так, в список попадают Шелеховский, Ангарский, Балаганский, Зиминский и Тайшетский районы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Увеличение количества пожаров произошло в 16-ти районах, - пояснили в ведомстве. - В Иркутске зарегистрировано 75 случаев за месяц, это на 7 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 53 - в Братске, количество увеличилось на 11. Также в октябре зарегистрирован 21 пожар в Усольском районе, 18 – в Братском, 17 – в Эхирит-Булагатском районе.

Напомним, что с 2021 года в Иркутской области зафиксировали 5174 случаев пожара, на них погибли 130 человек и 160 пострадали.

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