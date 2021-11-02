«Слата» запустила новую акцию лояльности в Иркутской области

Собирая фишки, покупатели смогут покупать посуду и бытовую технику с большой скидкой. Фото: ООО "Маяк"

Покупатели «Слаты» уже привыкли собирать фишки за покупки, а затем обменивать их на приятные бонусы, например, на мягкие игрушки - миньонов или «витаминных друзей». Сейчас в торговой сети стартует новая выгодная программа лояльности, которая позволит покупать посуду и бытовую технику ZANUSSI со скидкой до 70%. Для этого нужно также собирать фишки в буклет.

- Мы выбрали данную коллекцию, потому что товар очень качественный, его более 100 лет производит известный бренд ZANUSSI, - отметила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Товары имеют все необходимые сертификаты и декларации.

Итак, какая посуда и техника участвует в акции? Сковородки, кастрюли, чайник, весы, термосы, измельчитель, электрическая мельница для специй, коллекция ножей, - каждая хозяйка сможет выбрать нужную вещь для своей кухни.

Как пояснила начальник отдела маркетинга торговой сети Елена Генералова, что программы лояльности «Слаты» призваны вызывать у покупателей приятные эмоции и приносить практическую пользу. Так, посуда популярного бренда порадует кулинаров-любителей: блюда в ней готовятся быстрее, не пригорают, электричество расходуется меньше, а еще она подходит для любых плит и посудомоечных машин.

Отметим, что фишки выдаются за каждые 300 рублей в чеке. Акция будет действовать до 15 февраля следующего года.