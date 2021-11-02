Аттракционы работали с многочисленными нарушениями в Усть-Куте

Аттракционы работали с нарушениями в Усть-Куте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проверку исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг детям провела прокуратура Усть-Кута. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что эксплуатация аттракционов была организована с нарушением требований технического регламента о безопасности аттракционов, - рассказали в ведомстве. - Допускались нарушения, связанные с отсутствием медицинских аптечек, журналов учета допуска объектов к эксплуатации и карточек, в которых хранится информация об объектах. Также не был обеспечен безопасный доступ к вентиляционному насосу надувного батута и многое другое.

Собственники аттракционов получили представления, после чего все нарушения были устранены. Кроме этого, Арбитражный суд Иркутской области уже штрафовал организаторов развлечений за нарушение требований технических регламентов.

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