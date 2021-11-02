МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Иркутской области 3 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупреждают жителей Иркутска и Приангарья о гололедице на дорогах. Обратить особое внимание на неблагоприятную погоду просят водителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

- 3 ноября ночью в западных, северо-западных районах, днём по области местами ожидается западный, северо-западный ветер до 18 м/с, мокрый снег и снег, - пояснили в ведомстве. - На дорогах области будет снежный накат и гололедица. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья пройдут умеренные осадки.

Жителей региона настоятельно просят просматривать погоду перед планированием поездок на дальние расстояния, а также не рисковать, отправляясь в туристический поход.

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