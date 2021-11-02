В автобусах и такси проверяют соблюдение масочного режима в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе продолжаются проверки в межмуниципальных автобусах и такси соблюдения масочного режима. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства также проводят профилактические беседы, как с водителями транспорта, так и с пассажирами. Каждый день сотрудники проверяют по 25-30 автобусов у автовокзала, а также соблюдение социальной дистанции в самом вокзале. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проверки общественного транспорта и такси также устраивают сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора. Накануне их провели в Иркутском, Шелеховском и Черемховском районах.

- Во время рейдов призываем носить средства индивидуальной защиты, пользоваться антисептиками и по возможности избегать мест массового скопления людей, а также напоминаем об ответственности, которая может последовать в случае пренебрежительного отношения к безопасности окружающих во время пандемии коронавируса, - отмечают в ГУ МВД России региона.

Кстати, полицейские также проверяют и техническое состояние автобусов и такси. Так, 1 ноября, было выявлено два нарушения, не связанных с коронавирусными мерами.

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