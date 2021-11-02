58-летнего мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разыскивают водителя, который сбил 58-летнего мужчину на пешеходном переходе в Нижнеудинске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- ДТП произошло 1 ноября около 19 часов вечера на дороге Р-255 Сибирь, в районе дома № 161 по улице Кашика в Нижнеудинске, - пояснили в ведомстве. - Водитель не установленного транспортного средства, предположительно черного цвета, сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Мужчина скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. Дорожные полицейские проводят проверку, разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП. Также они просят водителя явиться самостоятельно в отдел полиции для дачи объяснений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14-летняя школьница «Renault» пострадала в ДТП под Черемхово. Вторую пассажирку доставили в больницу в Иркутской области. (подробности)

Грузовик и три автомобиля столкнулись в Шелеховском районе 2 ноября. Ранее на том же участке трассы в Иркутской области улетел в кювет минивэн «Митсубиси Делика». (подробности)

Водитель большегруза и пассажир погибли в ДТП в Братском районе. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. (подробности)