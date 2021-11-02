Более 2,8 миллионов рублей долга выплатила торговая компания в Иркутске Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Ленинского округа вместе с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы проверила исполнение налогового законодательства в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Было установлено, что у одной из организаций Иркутска, торгующих на территории Ленинского района, в нарушение действующего законодательства накопилась задолженность по уплате обязательных платежей, сумма которой составила более 2,8 млн рублей, - пояснили в ведомстве.

Руководителю организации было вынесено представление, которое позже было рассмотрено и удовлетворено. Силами прокуратуры задолженность по налогам погашена в полном объеме.

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