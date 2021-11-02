Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в цифровой переписи населения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Всероссийская перепись населения продолжается. В условиях пандемии самый удобный и безопасный вариант, как пройти опрос, - заполнить листы на портале Госуслуг. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в переписи именно таким способом.

- Перепись может дать реальную объективную картину того, как живет область, какие потребности есть у людей в разных территориях, - отметил Игорь Кобзев. - Данные, которые мы получим, позволят понять, где и сколько нужно школ, больниц, поликлиник, объектов культуры и спорта. Эта информация поможет сформировать правильную стратегию на ближайшее десятилетие.

По данным на 2 ноября, в переписи уже поучаствовали больше половины жителей Приангарья. Отметим, что в этом году впервые можно ответить на вопросы в режиме онлайн. Активнее всего такой возможностью пользуются жители Саянска, Тулуна, Иркутска и Мамско-Чуйского района. Однако многие все еще придерживаются традиционного формата, приходя в переписные пункты или принимая специалистов дома.

- Для нас перепись - это во многом оперативность решения тех задач, которые ставят перед властью жители, - подчеркнул глава Иркутской области. - Информация о численности населения позволит составить объективную картину будущего развития региона.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Цифровую перепись можно пройти здесь.