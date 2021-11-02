В Иркутске собрали все нефтепродукты, попавшие в Ангару. Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

На 2 ноября все загрязняющие вещества в реке Ангаре собраны. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города.

- В месте выхода нефтепродуктов сразу были установлены боны (конструкции, мешающие распространению продуктов загрязнения), применен сорбент, - уточнили в мэрии. – Вчера источник был перекрыт полностью, сегодня все загрязняющие вещества собраны.

Напомним, о том, что в реку Ангара попали нефтепродукты, стало известно 31 октября. Специалисты предполагают, что источник загрязнения находится на местной стройплощадке. Туда приехали сотрудники городской администрации, полиции, природоохранной прокуратуры. Были взяты пробы воды.

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