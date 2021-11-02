Дирекцию по особо охраняемым природным территориям создадут в Иркутской области Фото: Архив "КП"

Дирекцию по особо охраняемым природным территориям создадут в Иркутской области. Она будет подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что ранее задачи, которые будет выполнять новое ведомство, делились между министерством природных ресурсов и министерством лесного хозяйства. Целью дирекции будет проведение охранных и контролирующих мероприятий в особо охраняемых природных территориях, вести численность животных, вести просветительскую работу и так далее.

Стоит отметить, что в Приангарье есть 13 природных заказников - их общая площадь больше 775 тысяч гектаров – и 55 памятников природы – их площадь больше 14 тысяч гектаров.

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