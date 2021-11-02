Стало известно, какие профессии выбрали абитуриенты в Иркутской области в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

16 841 абитуриент поступил в вузы региона, около 12 тысяч из них будут учиться очно. Из общего числа зачисленных в высшие учебные заведения учиться на бюджете будут 9,5 тысяч человек (конкурс в этом году был в среднем 7 человек на место), 993 – по договору о целевом обучении, платно – 7299 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Самыми популярными профессиями – обучаться им захотели 55% абитуриентов из выбранных для контрольных цифр приема 9772 мест – стали специальности из области знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки». На эти курсы в вузах поступили больше 5 тысяч человек. Остальные проценты распределились поровну между остальными областями.

- Отмечается рост контрольных цифр приема по таким социально значимым укрупненным группам направлений, как «Образование и педагогические науки» – увеличение на 17,9%, «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» – на 3,3%, «Здравоохранение и медицинские науки» + 9,1 %, - отмечают специалисты.

Также популярными специальностями, на которые было подано больше всего заявлений в этом году, вошли языкознание и литературоведение, образование и педагогические науки, строительство. За ними следует медицина и информационные технологии.

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