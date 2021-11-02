Стало известно, как повысятся тарифы на ЖКХ в Иркутской области в 2022 году. Рассказываем. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации. Как и когда изменятся цены на ЖКХ в Иркутске и соседних регионах Сибири? Рассказываем.

Рассматривая детально распоряжение правительство, можно без труда выяснить, что есть две новости, и обе хорошие. Во-первых, в первом полугодии цены на ЖКХ меняться точно не будут. Вообще это стало уже традицией, что они поднимаются именно с 1 июля. Но каждый раз жители Приангарья на всякий случай интересуются. Основная информация, которая интересует всех - насколько вырастут цены. Индексация тарифов на ЖКХ на 2022 год будет варьироваться от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, говорится в документе.

В Сибири - от 3, 4% до 5, 3%. Меньше всего вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году в республике Алтай ( на 3, 4%) и Иркутской области ( 3, 7%). То, что Приангарье в самом "хвосте" списка с планируемым повышением тарифов, не может не радовать. А больше всего расходы на коммуналку вырастут в Омске (на 5, 3%), Новосибирске и Томске ( по 5, 2%).

Что касается наших ближайших соседей, то в Красноярске и Бурятии, платя по квитанциям, придется раскошелиться больше. Здесь стоимость услуг подрастет на 4%.