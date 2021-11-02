Отключение отопления в Иркутске 3 ноября запланировано в некоторых домах в двух округах

Отключение отопления в Иркутске 3 ноября запланировано в двух округах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 3 ноября проведут в двух городских округах. Теплоснабжение прекратится в части зданий в Свердловском и Правобережном районах. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Отключение отопления в Иркутске 3 ноября необходимо для ремонта тепловой сети в переулке Хасановский, 1 и по улице Гусарова, 1, - говорят специалисты. – А также для ремонтных работ тепловой сети по улице Терешковой, 37.
Отключение отопления в Иркутске 3 ноября продлится от 5 до 12 часов. Батареи станут холодными в домах на улицах Терешковой, Ленина, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Свердлова, Халтурина и других (см.таблицу)
Отключение отопления в Иркутске 3 ноября 2021: адреса
Отключение отопления в Иркутске 3 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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