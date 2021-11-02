Отключение электричества в Иркутске 3 ноября проведут частично в трех округах Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 3 ноября пройдет планово в Ленинском, Правобережной и Свердловском районах города. Свет пропадет на срок от одного часа до восьми. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - говорят специалисты.

Отключение электричества в Иркутске 3 ноября коснется жителей домов на улицах Тельмана, Звездная, Омулевского, Желябова, Карла Маркса, Каландаришвили, Пролетарская, Рабочая, Свердлова, Халтурина, Желябова, 4-ая Советская, Безбокова, Алмазная, Мамина-Сибиряка и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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