Отключение электричества в Иркутске 3 ноября проведут частично в трех округах
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Отключение электричества в Иркутске 3 ноября пройдет планово в Ленинском, Правобережной и Свердловском районах города. Свет пропадет на срок от одного часа до восьми. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - говорят специалисты.
Отключение электричества в Иркутске 3 ноября коснется жителей домов на улицах Тельмана, Звездная, Омулевского, Желябова, Карла Маркса, Каландаришвили, Пролетарская, Рабочая, Свердлова, Халтурина, Желябова, 4-ая Советская, Безбокова, Алмазная, Мамина-Сибиряка и других (см. таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса
Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 3 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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