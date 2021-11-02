Землетрясение на Байкале 2 ноября зафиксировали иркутские сейсмологи. Фото: Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Землетрясение на Байкале 2 ноября произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии. Его магнитуда специалистами Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН оценивается в 4.1 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Эпицентр находился в 22,5 км юго-восточнее села Байкальское Северо-Байкальского района, - говорят спасатели. - Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По данным сейсмологов энергетический класс землетрясения был 11.4, в селе Байкальское при этом зафиксировано 5 баллов, в Северобайкальске 3-4 балла. На станциях БАМа - Мысовые тоннели, Гоуджекит, Нижнеангарск толчки оцениваются в 3 балла. Колебания земной коры достигли даже Иркутской области. В селе Карам в Казачинско-Ленском районе Приангарья было 2 балла. Сибиряки о землетрясении не сообщали.

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