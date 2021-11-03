Ветер с порывами до 14 м/с и снег ожидается в Иркутске 3 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья похолодало. Погода в Иркутске 3 ноября, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, окажется ветреной, а столбики уличных термометров покажут днем всего +1…+3.

- В областном центре в среду – переменная облачность, небольшой мокрый снег и снег, - говорят метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в городе нормальное, составляет 716 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупреждают, что погода в Иркутской области 3 ноября – это ветер до 15-19 м/с, мокрый снег и метели. А на дорогах региона – снежный накат.

Небольшие осадки пройдут в центральных, южных, верхнеленских, Катангском, Усть-Илимском, Тулунском, Нижнеудинском районах. Днем температура воздуха составит +3…-2, в низинах до -7…-12, на севере Катангского района до -12…-17.

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