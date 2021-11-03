Скейт-площадка открылась в микрорайоне Топкинский в Иркутске. Фото: администрация города Иркутска

В микрорайоне Топкинский в Иркутске появилась скейт-площадка. Она находится в сквере у детского сада №156. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Конструкции позволяют выполнять трюки на скейтбордах, самокатах, велосипедах, роликовых коньках, - уточняют в мэрии.

Недалеко от скейт-площадки идет обустройство хоккейного корта. Работы там должны завершить в течение недели. На данный момент там уже есть ограждение, резинопол, освещение. Стоит отметить, что на месте заброшенного пустыря на улице Губернатора Трескина также идет благоустройство, сейчас там есть спортивная площадка, а в следующем году плюсом к ней появятся детский городок, турники для воркаута и тренажеры.

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