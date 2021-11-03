Туристический маршрут от плотины ГЭС до протоки Боковская создадут в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристический маршрут от плотины ГЭС до протоки Боковская создадут в Иркутске.Его длина составит более 25 километров. Проект «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала», в рамках которого разрабатывают маршрут, предполагает гармоничное сочетание набережных, мест отдыха, музеев, архитектурных памятников, спортивных кластеров, оздоровительных комплексов, а также синхронизацию двух берегов и сообщение между всеми районами города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Многие путешественники считают Иркутск воротами на Байкал. Нам пора менять этот стереотип. Это город на Ангаре. Байкал начинается с Иркутска! И концепция, которую мы сегодня обсуждаем, призвана укрепить эти позиции. Убежден, реализация проекта даст необходимый импульс для дальнейшего развития областного центра – экономического, социального, культурного, – подчеркнул глава Иркутска.

Также развитие водного ресурса в областном центре тесно соприкасается практически со всеми элементами городской среды. Это и специфическое городское публичное пространство, и элемент экотуризма и отдыха, а также место для развития новых аспектов бизнеса.

– Мы традиционно показываем Иркутск со стороны берега. Однако образ города, открывающийся с воды, пока нам мало известен, но это, я вам скажу, – чистая Европа! А ведь мы имели самое настоящее морское адмиралтейство. В XVII и начале XVIII века в Иркутске была создана транснациональная корпорация «Российско-американская кампания»., – рассказал председатель Общественной палаты города Иркутска Станислав Гольдфарб.

Администрация Иркутска планирует вовлечь все прибрежные зоны города в социально-экономическое, туристическое и культурное развитие.

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