Вход по QR-кодам в кафе, фитнес-центры, театры и бассейны введут в Иркутской области с 8 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 ноября в Иркутской области усиливаются ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. При входе в кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, театры, зоопарки, непродовольственные магазины, фитнес-центры, спа-салоны, бассейны и сауны необходимо иметь копию паспорта, а также один из документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, сертификат или документ, выданный медицинской организацией, о перенесенном заболевании COVID-19 не более 6 месяцев назад, документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа. Исключение действует только для посетителей пунктов вакцинации и несовершеннолетних. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С 8 ноября 2021 года вводятся требования об организации проверки наличия и действительности у граждан обязательных документов при посещении всех зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется деятельность, ограниченная указом № 279-уг., - отметили в правительстве региона.

Вместе с этим усилены требования по проведению дезинфекции во всех видах транспорта и транспортной инфраструктуры.

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