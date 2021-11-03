Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет ввели в Иркутской области до 5 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Иркутской области усиливаются антиковидные меры. Для невакцинированных жителей старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря введен режим самоизоляции. В этот период в общественных местах они обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра (за исключением случаев получения услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси) и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Покидать жилье при режиме самоизоляции разрешается только для покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, выноса отходов, выгула домашних животных, обращения в пункты вакцинации и за экстренной (неотложной) медицинской помощью, а также для участия в похоронах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида - это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона, – подчеркнул губернатор.

Вместе с этим в соответствии с Перечнем поручений Президента России глава региона внёс 2 ноября изменения в указ 279-уг. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года).

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Игорь Кобзев: В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Иркутской области усиливаются антиковидные меры

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24 октября 2021 года Пр-1998 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс 2 ноября изменения в указ 279-уг. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года).

Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года. В этот период они вправе передвигаться по территории Иркутской области с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением случаев получения услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси) и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и покидать жильё в следующий целях: следования к месту торговли продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов, выгула домашних животных, обращения в пункты вакцинации и за экстренной (неотложной) медицинской помощью, участия в похоронах.

– Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида - это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона, – подчеркнул Губернатор.