64-летнего мужчину с наколкой 1978 на пальцах правой руки ищут в Чунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 64–летнего жителя поселка Чунский Геннадия Сергеева, полицейским сообщил его сын. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина рассказал, что его пожилой отец ушел 25 октября из дома, который расположен в поселке Чунский, и до настоящего времени о нем ничего не известно, - пояснили в ведомстве.

На вид ему 55-60 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, прямые темно-русые волосы, короткая стрижка, лицо европейского типа и карие глаза. Он был одет в утепленную черную шапку, серую теплую куртку, черную вязанную кофту, джинсы и кроссовки синего цвета.

Из особых примет: у него шрам на груди возле татуировки с группой крови II+, на левом плече есть изображение с девушкой, на пальцах правой руки набиты цифры 1978. Мизинец на правой руке не сгибается. У мужчины есть усы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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