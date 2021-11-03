Двойной пешеходный переход появился в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Фото: Елена Соколова

Несколько дней жители микрорайона Солнечный наблюдали за нанесением разметки на проезжей части возле остановки ДКЦ "Дружба". Дело в том, что после ремонта новая "зебра", по словам иркутян, появилась не там, где нужно. Раньше пешеходный переход располагался между двумя лестницами на противоположных сторонах дороги, а в этот раз рабочие "сдвинули" его в сторону, из-за чего принесли людям неудобства. Горожане продолжили ходить привычным путем, не замечая разметку. Ситуацию иркутяне активно обсуждали в соцсетях:

- Видимо, после лестницы все резко выбегали на дорогу, теперь будут тормозить и проходить по зебре...

- Может, это так задумано? Две полосы "для левостороннего" и "правостороннего" движения, - шутили пользователи в комментариях.

Однако через пару дней по соседству с первой "зеброй" появилась вторая. На этот раз уже "там, где надо". В соцсетях пользователи предположили, что один пешеходный переход предназначен для маломобильных граждан и женщин с колясками, для которых спуск как раз-таки обустроен сбоку от лестницы.

При этом, зачем понадобилась двойная "зебра" до сих пор неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вход по QR-кодам в кафе, фитнес-центры, театры и бассейны введут в Иркутской области с 8 ноября. Также возобновят дезинфекцию транспорта. (подробности)

Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет ввели в Иркутской области до 5 декабря. Сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет переведут на дистанционный режим работы. (подробности)