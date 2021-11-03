Памятник Ленину открыли в Усольском районе. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области

Памятник Владимиру Ильичу Ленину установили в селе Новожилкино Усольского района. Открытие проходило в торжественной обстановке. Событие приурочено к важной исторической дате - празднованию дня рождения ВЛКСМ. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Много времени и сил был потрачено, чтобы восстановить бюст российского революционера, крупного теоретика марксизма, советского политического и государственного деятеля. Этим занимался наш прославленный земляк - всемирно известный скульптор Иван Зуев, - отметили в Заксобрании Приангарья.

Среди приглашённых на праздничное мероприятие - иркутянин Константин Михайлович Познянский, ветеран Великой Отечественной войны, обладатель мирового рекорда по метанию ядра в возрастной категории от 90 до 94 лет.

После открытия памятника трём юным жителям села вручили комсомольские билеты.

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