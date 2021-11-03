В ЗС призвали жителей Иркутской области пройти перепись населения.

В Иркутской области проходит перепись населения. Как и по всей стране, мероприятие идет с 15 октября по 14 ноября. Ответить на вопросы можно дистанционно через портал «Госуслуги». Активнее участвовать в переписи призвали депутаты Законодательного Собрания Приангарья.

- Перепись важна, чтобы на государственном уровне определить векторы развития страны, сформировать государственные программы. Именно после переписи 2002 года появилась такая мера поддержки, как материнский капитал, - отметила вице-спикер областного парламента Ольга Носенко.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков добавил, что онлайн-формат переписи позволит гражданам обезопасить себя во время пандемии.

- Госуслуги дают возможность минимизировать контакты с другими людьми в целях предупреждения распространения вируса, - сказал Артем Лобков.

Депутат Дмитрий Тютрин напомнил, что Заксобрание подготовило нормативно-правовую базу для проведения переписи.

- Я прошел перепись через Госуслуги, это занимает немного времени. Для удобства можно создать черновик и закончить заполнение позднее, когда появится время.