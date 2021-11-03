Больницу в Нукутском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что пациентов кормили просрочкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил заявление прокуратуры о привлечении к административной ответственности больницы в Нукутском районе за неправильное хранение продуктов для пациентов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В больнице были найдены нарушения требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции, - рассказали в ведомстве. - На момент проверки в морозильных камерах отсутствовали термометры, продукты хранились без обязательной маркировки и сопроводительных документов, с нарушением сроков и условий их хранения.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела за нарушение требований технических регламентов.

Суд оштрафовал юридическое лицо на 150 тысяч рублей. Нарушения были устранены после вмешательства ведомства.

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