Ангарскую бизнесвумен приговорили к условному сроку за кражу коньяка и нападение на продавца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ангарске перед судом предстала предприниматель, которая устроила разбой в торговом центре. Пьяная женщина хотела купить в продуктовом отделе бутылку коньяка и три пачки сигарет, но когда продавец отвлеклась, забрала товар и направилась к выходу. Остановить злоумышленницу помог прохожий, он вместе с работницей магазина пытался завести нетрезвую сибирячку обратно в здание, но та распылила перцовый баллончик в лицо продавцу. Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В судебном заседании подсудимая вину признала частично, факт хищения коньяка и сигарет не отрицала. Однако виновность ее в содеянном установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, показания потерпевшей, свидетелей, - рассказали в суде.

Суд квалифицировал действия ангарчанки как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Женщине назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 1890 руб в качестве возмещения имущественного вреда и 20000 руб компенсацию морального вреда.

Не согласившись с приговором сибирячка пыталась обжаловать решение суда, но Иркутский областной суд оставил приговор Ангарского городского суда без изменения, жалобу без удовлетворения.

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