Иркутяне смогут принять участие в проекте «Народные инициативы» онлайн

Иркутяне смогут принять участие в проекте «Народные инициативы» в онлайне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске началось рейтинговое голосование по проекту «Народные инициативы». Оно пройдет в онлайн режиме на официальном сайте администрации города и очно. Чтобы поучаствовать дистанционно необходимо быть зарегистрированным в госуслугах. Список проектов был составлен по предложениям иркутян в октябре. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Всего заявлено 54 предложения по благоустройству территорий во всех округах города, - рассказали в администрации. - Голосование будет проходить до 21 ноября. Проекты победители планируют реализовать в 2022 году.

Очные выборы пройдут в будние дни в специальных местах в четырех районах города. Иркутянам обязательно необходимо взять паспорт.

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Места для голосования:

Свердловский округ:

– Комитет по управлению Свердловским округом, ул. Терешковой, 24;

– Общественные приемные на улицах Лермонтова, 81/10, Академическая, 12; бул. Рябикова, 11б

– Ресурсный центр МКУ «Город», мкр. Первомайский, 23;

– ГК «Прогресс», ул. Лермонтова, 277

– Опорный пункт по работе с населением, мкр. Первомайский, 9;

– Опорный пункт по работе с населением, ул. Безбокова, 10

Октябрьский округ:

– Комитет по управлению Октябрьским округом, ул. Декабрьских событий, 27;

– центральная детская библиотека, б-р Постышева, 35;

– Библиотечный филиал №17, ул. Байкальская, 211;

– Библиотечный филиал № 26, ул. Байкальская, 310А

– опорные пункты по работе с населением: ул. Трудовая, 5, ул. Байкальская, 198а, ул. Ширямова, 7.

Правобережный округ:

– Комитет по управлению Правобережным округом, ул. Марата, 14;

– опорный пункт по работе с населением № 7, ул. Подаптечная, 1;

– общественная приемная депутата Думы города Иркутска А.В. Распутина, ул. Баррикад, 135;

– Торговый центр «Флагман», ул. Братская, 2/1;

– опорный пункт по работе с населением Правобережного округа города Иркутска № 10, ул. Рабочего штаба, 18а.

Ленинский округ:

– Комитет по управлению Ленинским округом - ул. Маршала Говорова, 3.