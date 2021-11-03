Иркутяне смогут принять участие в проекте «Народные инициативы» онлайн

Иркутяне смогут принять участие в проекте «Народные инициативы» в онлайне
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске началось рейтинговое голосование по проекту «Народные инициативы». Оно пройдет в онлайн режиме на официальном сайте администрации города и очно. Чтобы поучаствовать дистанционно необходимо быть зарегистрированным в госуслугах. Список проектов был составлен по предложениям иркутян в октябре. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- Всего заявлено 54 предложения по благоустройству территорий во всех округах города, - рассказали в администрации. - Голосование будет проходить до 21 ноября. Проекты победители планируют реализовать в 2022 году.
Очные выборы пройдут в будние дни в специальных местах в четырех районах города. Иркутянам обязательно необходимо взять паспорт.
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Места для голосования:
Свердловский округ:
– Комитет по управлению Свердловским округом, ул. Терешковой, 24;
– Общественные приемные на улицах Лермонтова, 81/10, Академическая, 12; бул. Рябикова, 11б
– Ресурсный центр МКУ «Город», мкр. Первомайский, 23;
– ГК «Прогресс», ул. Лермонтова, 277
– Опорный пункт по работе с населением, мкр. Первомайский, 9;
– Опорный пункт по работе с населением, ул. Безбокова, 10
Октябрьский округ:
– Комитет по управлению Октябрьским округом, ул. Декабрьских событий, 27;
– центральная детская библиотека, б-р Постышева, 35;
– Библиотечный филиал №17, ул. Байкальская, 211;
– Библиотечный филиал № 26, ул. Байкальская, 310А
– опорные пункты по работе с населением: ул. Трудовая, 5, ул. Байкальская, 198а, ул. Ширямова, 7.
Правобережный округ:
– Комитет по управлению Правобережным округом, ул. Марата, 14;
– опорный пункт по работе с населением № 7, ул. Подаптечная, 1;
– общественная приемная депутата Думы города Иркутска А.В. Распутина, ул. Баррикад, 135;
– Торговый центр «Флагман», ул. Братская, 2/1;
– опорный пункт по работе с населением Правобережного округа города Иркутска № 10, ул. Рабочего штаба, 18а.
Ленинский округ:
– Комитет по управлению Ленинским округом - ул. Маршала Говорова, 3.