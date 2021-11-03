Рейды по соблюдению антиковидных мер прошли в четырех торговых центрах Иркутска Фото: Иван МАКЕЕВ

С 30 октября по 7 ноября в Иркутске ежедневно проходят рейды по соблюдению антиковидных мер в торгово-развлекательных центрах. 2 ноября сотрудники администрации и полиции провели проверки в четырех ТРЦ и тридцати торговых точках в Октябрьском и Ленинском округах. В торгово-развлекательных центрах организована проверка QR-кодов и медицинских документов. С посетителями проводят профилактические беседы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Наличие QR-кода у посетителя или сотрудника торгового центра не избавляет его от необходимости использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию, - рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска Наталья Вирейкина

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуациис 8 ноября при входе в кафе, фитнес-центры, кинотеатры, театры, магазины, бассейны и все развлекательные организации совершеннолетние посетители обязаны предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, справку о медотводе от вакцинации, к которой необходимо приложить ПЦР-тест, выполненный не ранее 72 часов назад, а также продемонстрировать удостоверение личности. Сертификаты могут быть подтверждены QR-кодом, полученным с использованием портала «Госуслуги», однако допускается предъявление документов, выданных медицинскими организациями.

Сотрудники торговых центров города обязаны проводить информирование покупателей о необходимости соблюдения антиковидных требований, осуществлять проверку QR-кодов и медицинской документации.

Пренебрежение требованиями норм и правил предупреждения чрезвычайных ситуаций влечет за собой административную ответственность. Сумма штрафа составляет от тысячи до 30 тысяч рублей – для физических, от 10 до 50 тысяч рублей – для должностных и от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

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