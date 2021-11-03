Темпы вакцинации в Иркутской области выросли в 5 раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти в пять раз выросли темпы вакцинации от коронавируса в Иркутской области за последние 10 дней. Сегодня уже более 727 тысяч жителей региона первым компонентом ГамКовидВак, а еще 50 тысяч сделали укол "Спутником Лайт". Полностью иммунизированы около 600 тысяч человек. В день медики прививают от 10 до 14 тысяч человек. Об этом, со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Иркутской области Анну Данилову сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– По поручению губернатора Игоря Кобзева мы дополнительно организовали передвижные пункты вакцинации в крупных городах области, - отметила Анна Данилова. - Ежедневно с утра до 17 часов вечера будут они работать в Иркутске, Усолье-Сибирском и Шелехове 6-7 ноября и Черемхове 5-6 ноября с 10.00 до 15.00. В Иркутске создан мобильный пункт в торговом павильоне «Электрон» торгового центра «Фортуна». Для студентов также организованы прививочные пункты на базе 11 поликлиники.

В планах - увеличить режим работы в прививочном пункте «Мой бизнес» на улице Рабочей для предпринимателей. В частности, именно в этом центре прививку от COVID-19 поставил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Он призвал всех, кто еще не сделал этого, последовать своему примеру.

– После того, как перенес коронавирусную инфекцию у меня пришло время для вакцинации, - отметил он. - Считаю это нормальным процессом. Нельзя не отметить, что ситуация с COVID-19 влияет на социально-экономическое положение. Прежде всего встает вопрос о безопасности. Нам необходимо добиться коллективного иммунитета, снизить риски заражений и потерь, а также избежать более жестких мер, которые принимаются в первую очередь для того, чтобы обезопасить население.