14-летнюю школьницу разыскивают больше недели в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
14-летнюю школьницу разыскивает полиция, которая пропала 25 октября в поселке Залари. Арина Власова ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение не установлено. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Отмечается, что ранее она не однократно уходила из дома и может находиться на территории города Иркутска, - рассказали в ведомстве.
Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефону дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский».
Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, прямые, лицо овальное, бледное, нос прямой.
Была одета: в костюм спортивный зелёно-серого цвета с белыми вставками на штанах, пуховик чёрного цвета, кроссовки белые, шапка чёрная.
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