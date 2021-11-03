14-летнюю школьницу разыскивают больше недели в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

14-летнюю школьницу разыскивает полиция, которая пропала 25 октября в поселке Залари. Арина Власова ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение не установлено. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Отмечается, что ранее она не однократно уходила из дома и может находиться на территории города Иркутска, - рассказали в ведомстве.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефону дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский».

Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, прямые, лицо овальное, бледное, нос прямой.

Была одета: в костюм спортивный зелёно-серого цвета с белыми вставками на штанах, пуховик чёрного цвета, кроссовки белые, шапка чёрная.

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