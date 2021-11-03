Большегруз и три машины столкнулись на трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Авария произошла 10:30 часов на федеральной трассе «Сибирь» в районе поселка Ук Нижнеудинского района. 30-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом, не справился с управлением и врезался в бордюр. Его развернуло и он перегородил дорогу из-за чего с ним столкнулись три автомобиля «Хендай Солярис», «Тойота Камри» и «Газель». Об этом сообщают на официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- 36-летнего водителя «Хендай Солярис» и два его ребенка в возрасте 8 и 10 лет доставили в больницу, - рассказали в ведомстве. - Другие участники происшествия не пострадали.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Они проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства аварии. На дороге организовали реверсивное движение транспорта.

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