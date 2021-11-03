Новый генеральный директор Дорожной службы назначен в Иркутской области. Фото: АО "ДСИО"

Дмитрий Феофанов назначен генеральным директором Дорожной службы Иркутской области. Он начал свою карьеру в 2006 году с должности экономиста в отделе главного механика Ачинского Дорожного ремонтно-строительного управления, а затем занял должность заместителя генерального директора по экономике. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

- С 2020 года работал начальником финансово-экономического отдела и далее заместителем генерального директора в АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация». Дмитрий Феофанов занимал должность директора ООО "Дорожно-строительная компания КрайДЭО", - отметили в компании.

Также Дмитрий Феофанов получил образование в «бухгалтерский учёт и аудит»; «юриспруденция»; «мастер делового администрирования MBA-intensivel».

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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