СК проверит информацию о задержке зарплаты на несколько месяцев работникам котельной в Братском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

СК проведет проверку после сообщения о невыплате зарплаты работникам котельной в Братском районе. Информация появилась в СМИ. В публикации рассказывалось о том, что в селе Кобляково работники угольной котельной месяцами не получают зарплату. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по Братскому району организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - рассказали в ведомстве.

Следователями СК опрашиваются работники и руководство предприятия. Изучается бухгалтерская и иная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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