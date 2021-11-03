Антирекорд по числу заболеваний COVID зафиксирован в Иркутской области 3 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Иркутской области, по данным оперативного штаба, составило 505. Это - антирекорд за все полтора года пандемии. А общее число заразившихся выросло до 123 705 случаев.

- Госпитализировано 5 023 пациента, - уточняет оперативный штаб по борьбе СОVID – 19. - За минувшие сутки количество тех, кто находится на лечении, снизилось на 13 человек.

Увы, но это снижение - не показатель. Наполненность ковидных госпиталей близка к максимальной, когда на борьбу с вирусом были брошены практически все медицинские учреждения Иркутской области.. За прошедшие сутки, на 3 ноября, выздоровело 128 человек. А общее число тех, кто справился с инфекцией, достигло 107 320.

К сожалению, медицина не всесильна. Спасти удается не всех. За прошедший день умерли еще 26 человек, а общее число жертв инфекции - 5575.