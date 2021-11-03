Онлайн-перепись населения продлена до 14 ноября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Онлайн-перепись населения продлена до 14 ноября в Иркутской области. На совещании, прошедшем под руководством первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова, представители Росстата предложили продлить сроки проведения Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги». Самостоятельно заполнить электронную анкету россияне смогут вплоть до 14 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На данный момент на «Госуслугах» проходит анкетирование каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. В ней уже приняли участие 63% россиян, около 20 миллионов человек – самостоятельно онлайн, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, самостоятельную перепись населения в онлайн-формате планировали закончить 8 ноября, а до 14-го переписывать граждан только с помощью переписчиков.

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