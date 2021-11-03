Более 7,5 тысяч хризантем расцвели в иркутском «Горзеленхозе» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском «Горзеленхозе» расцвели более 7,5 тысяч хризантем. В теплицах муниципального предприятия с начала июля вырастили более 20 сортов этого цветка, каждый из них – в нескольких окрасах. Однако белые цветы на протяжении нескольких лет остаются самыми популярными у иркутян.Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Есть сорта, которые уже стали нашей визитной карточкой. Такие, как «Луна». А есть совершенно новые. В этом году мы взяли на размножение два вида – «Том Пирс» и «Бигоуди». Из 2-3 черенков разводят до сотни экземпляров. На это уходит два года кропотливой работы, – отметила мастер участка МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш. – Помимо разведения новых сортов перед нами стоит задача – сохранить старые. Например, «Палисад». Крупный и нежный цветок. Этому сорту более 30 лет. И нам важно его сохранить, чтобы эти хризантемы не пропали с рынка.

Объем посадок вскоре увеличат. Для этого построят новые теплицы общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. До 2025 года будет обновят весь комплекс.

Количество тюльпанов удалось увеличить уже в этом году. Причем, в пять раз. Специалисты завершили высадку 250 тысяч луковиц 30 разных сортов, которые будут радовать иркутян весной 2022 года.

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