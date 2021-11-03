Чиновницу из Свирска уволили за махинации с муниципальной землей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудницу администрации Свирска уволили за нарушение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в Черемховском районе. Женщина, обладая полномочиями, сдала на аренду близкому родственнику земельный участок, находящегося в муниципальной собственности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По истечению срока действия договора в течение трех лет сотрудница администрации не освобождала незаконно используемого земельный участок и не брала оплату за его использование, - рассказали в ведомстве. - Она отказала другому претенденту в проведении аукциона на данный объект, ссылаясь на то, что якобы земля уже арендуется.

Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили по собственному желанию. Однако прокуратура подала иск в суд с требованием изменить формулировку при увольнении на досрочное прекращение полномочий в связи с утратой доверия. Требования были удовлетворены в полном объеме.

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