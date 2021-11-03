Категорию детей-сирот для получения выплаты на покупку жилья расширили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области расширили категорию детей-сирот для получения социальной выплаты на покупку жилья. С 29 октября 2021 года изменения вступили в полную силу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Теперь право на выплату имеют дети-сироты от 18 лет и старше, имеющие детей, - пояснили в правительстве. - Также те, кто работают по трудовому договору, гражданско-правовому, служебному контракту или являются индивидуальным предпринимателем. Не работающие, которые ухаживают за за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом.

Уточняется, что они должны быть включены в список, в том числе из-за невозможности проживать в ранее занимаемом жилье, находящемся в собственности или социальном найме. Ограничением может стать только судебное решение о предоставлении жилого помещения из специализированного фонда.

Дополнительные меры поддержки для детей-сирот были введены в мае 2020 года. В то время 127 человек получили сертификаты на покупку жилья. В 2021 году социальные выплаты дали 156. На эти цели было выделено 256,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Чтобы получить выплаты необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства.

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