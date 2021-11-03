Отопительный сезон в Иркутской области проходит в штатном режиме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Отопительный сезон в Приангарье начался в срок и проходит без сбоев. В регионе функционируют 987 теплоисточников, 13 ТЭЦ, полностью подключены жилые дома, а также школы, детсады, больницы.

- Ход отопительного сезона в регионе находится на контроле правительства Иркутской области. Штаб по подготовке к прохождению отопительного сезона действует в постоянном режиме на уровне министерства жилищной политики и энергетики области, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министр ЖКХ и энергетики Анатолий Никитин рассказал, что все дома в регионе готовы к зиме. Специалисты заменили больше 150 километров ветхих сетей тепло- и водоснабжения. В этом году отопительный сезон начался эффективнее, чем в прошлом: число технологических нарушений снизилось на 23%. Кроме того, на 100% обеспечены топливом северные территории во время завоза и навигации. В течение зимы туда будут поставлять уголь по железной дороге и на машинах.

Игорь Кобзев поручил главам территорий Иркутской области обеспечить подачу тепла без перебоев и аварий, следить за поддержанием нормативных запасов топлива на теплоисточниках.