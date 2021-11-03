Иркутянина на полгода лишили водительских прав за повторную пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районный суд Иркутска признал иркутянина виновным за повторную езду без прав и в пьяном состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что в мае 2020 года сотрудники ГИБДД остановили мужчину за рулем в пьяном состоянии в Ленинском районе Иркутска, - рассказали в ведомстве. - По результатам освидетельствования факт нахождения водителя в состоянии опьянения подтвердился.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и лишили водительских прав за вождение в пьяном виде, а также за отказ освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчину лишили свободы на 6 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселения.

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