Долги по зарплате перед работниками угольной котельной в Братском районе погасят до 20 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задолженность по зарплате перед сотрудниками котельной в селе Кобляково Братского района будет погашена до 20 ноября. Выяснилось, что причиной задержек стали задолженности по коммунальным платежам как со стороны населения, так и со стороны муниципальных учреждений Братского района. Ситуацию рассмотрели на заседании рабочей группы 29 октября. По итогам совещания администрации Братского района рекомендовано принять всевозможные меры по погашению сложившейся задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По информации первого заместителя мэра Братского района Коротковой Оксаны Александровны, задолженность в полном объеме будет погашена до 20 ноября текущего года, в том числе за счет предоставления авансовых платежей по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2020 году оказывало помощь котельной в селе Кобляково. Из аварийно-технического запаса региона котельной было предоставлено оборудование: насосное оборудование, запорная арматура, трубы и другое.

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