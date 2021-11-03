Эксперты предполагают, что в разбившемся под Иркутском самолете Ан-12 было не 7, а 9 человек. Фото: предоставлено прокуратурой Иркутской области

На борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 могло находиться не семь человек, а девять. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Предварительно, на борту находились семь человек, но также есть информация о двух сопровождающих, - уточняют в региональном правительстве. - Данные сейчас уточняются.

Напомним, грузовой самолет Ан-12, возвращавшийся после доставки продуктов на Чукотку, пропал с радаров в 19.45 по местному времени. К месту выехали четыре экипажа скорой и два – медицины катастроф. Увы, спасти никого не удалось. Самолет разбился и загорелся. Все погибли. На данный момент, горение ликвидировано, на месте работают представители различных ведомств, место крушения оцеплено полицейскими.

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