Водитель и пассажирка «ВАЗ 2104» погибли в ДТП в Казачинско-Ленском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии в Казачинско-Ленском районе. Трагедия произошла ночью 4 ноября в поселке Магистральный, погибли два человека. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Столкнулись две автомашины - «Тойота Аллион» и «ВАЗ 2104», - сообщают в полиции. - В результате произошедшего 28-летний водитель и 38-летняя пассажирка отечественной легковушки скончались на месте.

Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки - 40-летний житель поселка Магистральный, который сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения. Кроме того, он был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело, сотрудникам полиции предстоит восстановить все обстоятельства этой аварии.