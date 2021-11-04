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Общество4 ноября 2021 8:18

220 лучших студентов Иркутской области каждый месяц будут получать по 5000 рублей

Выплаты предназначены для талантливых выпускников школ региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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220 лучших студентов Иркутской области каждый месяц будут получать по 5000 рублей.

220 лучших студентов Иркутской области каждый месяц будут получать по 5000 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 220 талантливых студентов будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в рамках поддержки талантливых студентов, которые решили продолжить обучение в вузах Приангарья. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Кто получит доплату к стипендии? Зачисленные на первый курс выпускники школ региона, которые показали отличные результаты в учебе и решили продолжить обучение в своем регионе. Заявления принимались до 25 сентября, их было предложено написать золотым медалистам, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, стобалльникам. Дополнительная стипендия им положена на весь учебный год, правда, придется и в вузе учиться только на хорошо и отлично, заниматься научной работой.

На свою доплату, уже в три тысячи рублей, могут рассчитывать будущие врачи и учителя. Здесь условием является договор о целевом обучении с последующим устройством на работу в школы и больницы региона. Эта выплата рассчитана на семестр и будет продлеваться при отсутствии академических задолженностей и троек в сессию. Сейчас эту "вторую стипендию" получают 111 завтрашних иркутских педагогов и 233 медика.